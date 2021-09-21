Vali Coşkun'dan Kahraman Gazilerimize ve Ailelerine Ziyaret - Son Dakika
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Vali Coşkun'dan Kahraman Gazilerimize ve Ailelerine Ziyaret

21.09.2021 20:57
Vali Coşkun'dan Kahraman Gazilerimize ve Ailelerine Ziyaret

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, gazilerimizi evlerinde ziyaret etti.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, gazilerimizi evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Vali Coşkun, Kore Gazimiz Şükrü Türkmen ve kıymetli ailesi, vefat eden Kıbrıs Gazimiz Hasan Baykuş'un saygıdeğer ailesi, Gazi P. Uzm. Çvş, Kamil Vural ve değerli ailesiyle bir araya geldi. Ziyaretlerde gazilerimiz ve aileleriyle ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Sizler bize devletimizin ve milletimizin emanetisiniz. Elimizden geldiğince şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelip hallerini hatırlarını sormaya çalışıyoruz. Bilinmelidir ki, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın simgesi, ülkemizin medarı iftiharıdır. Bu vesileyle, kutsal vatan topraklarımızın her karışında kanı ve alın teri olan ecdadımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine, kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine de en içten duygularımla saygılarımı sunup, hayırlı ve sağlıklı bir ömür niyazında bulunuyorum, " dedi. Gazilerimiz ve kıymetli aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Ziyaretler sonrasında Vali Coşkun, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla da selamlaşıp bir süre hasbihal etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'da eşlik etti.

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Ömer Faruk Coşkun, Vatan, Şehit, Gazi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Coşkun'dan Kahraman Gazilerimize ve Ailelerine Ziyaret - Son Dakika


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