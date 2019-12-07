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Vali Coşkun'dan Kıbrıs gazilerine ziyaret

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri ziyaret etti.

Vali Coşkun'dan Kıbrıs gazilerine ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri ziyaret etti.


Coşkun, ziyaret kapsamında, gaziler Halil Mağara, Mehmet Emin Esen ve Faruk Durmuş'a ziyarette bulundu.

Gaziler ve aileleriyle sohbet eden Coşkun, toplumun gazilere vefa borcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimize vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur. Bizler de sık sık gazilerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyor, hatırlarını soruyor, varsa sorunlarını dinliyor ve çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Coşkun, ziyaretlerinde gazilere madalya takdim etti.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Emin Esen, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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