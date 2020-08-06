Vali Coşkun'dan korona virüs denetimi - Son Dakika

Vali Coşkun'dan korona virüs denetimi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, esnaf ve vatandaşlara virüsün tehlikesini anlatarak kurallara uyulmasını istedi

"Vatandaşlarımızın işbirliği ile salgın sürecini atlatmak istiyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf vatandaş ve ticari taksi şoförlerine korona virüs ile ilgili alınan kurallara uymalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyada duyurduğu, "Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" talimat doğrultusunda ülke geneli olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da "Kontrollü Sosyal Hayat" başlığı ile korona virüs denetimleri yapılıyor.

Denetimler kapsamından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk, Kahramanamraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Trabzon Bulvarı, Kıbrıs ve Demokrasi meydanlarındaki esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnaflara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda kısa konuşmalar yapan Vali Coşkun, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık için alınan kurallara herkesin riayet etmesi gerektiğini ifade eden Vali Coşkun, "Esnaf ve vatandaşlarımız için bilim kurulunu ve sağlık bakanlığımızın aldığı kararları ilettik. Temennimiz bütün vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda belirlenen üç kurala azami derece riayet etmelerini söyledik. İnşallah vatandaşlarımızın duyarlı ve işbirliği ile salgın sürecini en iyi bir şekilde atlatırız" dedi.