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Vali Coşkun'dan Kur'an kursuna ziyaret

41 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Vali Coşkun'dan Kur'an kursuna ziyaret, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Coşkun, kent merkezinde bulunan Alibeyli ve Eyüp Sultan camisini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kurslarla ilgili Müftü Ali Rıza Tahiroğlu'ndan bilgi alan Coşkun, öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:24 Kaynak: AA
Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Alibeyli, Eyüp, Güncel
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