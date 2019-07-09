Vali Coşkun'dan Kur'an kursuna ziyaret
41 dakika önce
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:24 Kaynak: AA
Valisi Ömer Faruk Coşkun
, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Coşkun, kent merkezinde bulunan Alibeyli
ve Eyüp Sultan
camisini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Kurslarla ilgili Müftü
Ali Rıza Tahiroğlu'ndan bilgi alan Coşkun, öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
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