Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
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Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, muhtarlığın önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.


Muhtarlara çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Coşkun, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Bu nedenle muhtarlık müessesi çok önemli bir konuma sahiptir. Muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Valilik,belediye, kamu kurum ve kuruluşlarımızla muhtarlarımızla gönül gönüle vererek sorunlarımızı, öncelikli olarak acil olanlar olmak üzere çözmek için gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Coşkun, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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