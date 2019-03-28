Vali Coşkun'dan Şehit Ailelerine Ziyaret
1 saat önce
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.
Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
'un şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.
Coşkun, şehit Jandarma
Uzman Çavuş Süleyman Topal
, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hanifi Ataş ve şehit emekli polis memuru Kadir Kızar'ın ailelerini ziyaret etti.
Şehit yakınlarına taziyede bulunan Coşkun, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlere emanetidirler. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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