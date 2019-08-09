Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret
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Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Coşkun, kent merkezinde şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Koç, şehit Piyade Asteğmen Halit Demir ve şehit Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş'ın ailelerini ziyaret etti.



Şehit yakınlarına taziyede bulunan Coşkun, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizlerin vefa borcudur. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Coşkun, ziyaretlerinin sonunda Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan şehitlerin yağlıboya tablolarını hediye etti.
Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Ahmet Tıraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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