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Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret

57 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun şehit ailelerini ziyaret ettti.

Vali Coşkun'dan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun şehit ailelerini ziyaret ettti.

Vali Coşkun, ziyaret kapsamında, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Somay ve Serkan Has ile şehit jandarma er Cengiz Çetinbilek'in ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette, ailelere taziyelerini ileten Coşkun, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin kıymetli aileleri, bizlere emanettir. Şehitlerimizin ailelerinin her daim yanında olmak, sıkıntıları, sorunları varsa çözmek bizlerin vefa borcudur. Devletimiz ve milletimiz, bu kıymetli emanete her zaman sahip çıkmıştır ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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