Vali Coşkun: "Gazi ve Şehit Aileleri Başımızın Tacıdır"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Gazi ve şehit aileleri, bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Gazi ve şehit aileleri, bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.



Vali Coşkun, şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan'ın ailesini Nohuttepe Köyü'ndeki evlerinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın ailesini Cevdetiye Beldesi'ndeki evlerinde ve Kore gazisi Ökkeş Dinç ve ailesini Koçyurdu Köyü'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın ailesine Cevdetiye Beldesindeki evlerinde gerçekleştirilen ziyarete Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök de katıldı.



Gazi ve şehit aileleriyle görüşen Vali Coşkun, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyor; bir sıkıntıları, bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

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