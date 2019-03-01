Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Vali Coşkun, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 4-6 Yaş Kur'an kursularını ziyaret etti.

Vali Coşkun, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 4-6 Yaş Kur'an kursularını ziyaret etti.

Coşkun, kent merkezinde bulunan Karayiğit ve Selahaddin Eyyubi Cami Kur'an kurslarına yaptığı ziyarette kurs öğretmenlerinden verilen eğitimle ilgili bilgi aldı.

Kur'an kursuna giden öğrencilerle sohbet eden Coşkun, öğrencilere başarı diledi.


Çocukların sağlam temellerle geleceğe hazırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Coşkun, "Bu tür hizmetler fedakarlık gerektiren görevlerdir. Kur'an kurslarımızda çalışanlarımızın üzerinize düşeni fazlasıyla yaptığını ve çocuklarımızın iyi yetişmesi için gayretle çalıştığını görüyoruz. Temenni ediyorum ki hepimizin gayretleri ile yavrularımız geleceğe sağlam temeller üzerinde hazırlanırlar ve ülkemize, milletimize faydalı iyi birer insan olarak yetişirler" diye ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: AA

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