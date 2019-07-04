Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Coşkun, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

44 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alan Osmaniyeli öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Coşkun, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alan Osmaniyeli öğrencileri ödüllendirdi.

Valilik Rahime Hatun toplatı salonunda düzenlenen etkinlikte Coşkun başarılı öğrencilerle bir araya gelerek tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Osmaniye halkının alınan başarıdan dolayı gurur yaşadığını ifade eden Coşkun, "Evlatlarımıza yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Bu başarıda öğrencilerimizin kendi emeğinin yanı sıra onları yetiştiren öğretmenlerinin, okul idaresinin ve öğrencilerimizin ailelerinin katkıları da bulunmaktadır. Onların başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak hedefimiz ilimizin eğitimdeki başarısını çok daha ileri taşımaktır" diye konuştu.
Etkinlik sonunda Vali Coşkun, 8 başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Son dakika! YÖK, tecavüzle suçlanan profesöre, 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]