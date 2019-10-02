Son Dakika Haberleri: Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi
Son Dakika Güncel Haber

Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi

21 dakika önce

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı tarafından "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'nda, makam aracıyla durarak yayalara öncelik verdi.

Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi, System.String[]

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı tarafından "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'nda, makam aracıyla durarak yayalara öncelik verdi.

Vali Coşkun, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkin bir farkındalık sağlanması için Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı. İki saat süren uygulamaya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, jandarma ve polis trafik ekipleri, zabıta görevlileri ile öğrenciler de katıldı. Burada bir açıklama yapan Vali Coşkun, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı. Ardından Coşkun ve beraberindeki diğer protokol üyeleri, yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere bilgiler verip, önceliğin yayalar olduğunu belirterek dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda el broşürlerinden dağıttılar. Vali Coşkun, daha sonra etkinlik bölgesinden ayrılırken, Devlet Bahçeli Bulvarı Karaoğlanoğlu Parkı önündeki yaya geçidinde makam aracını durdurarak yayalara yol verdi.

İçişleri Bakanlığı, Faruk Coşkun, Ahmet Selçuk, Kadir Kara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak
Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı: İnsan biraz aklını kullanır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali coşkun, makam aracıyla durup yayalara öncelik verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]