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Vali Coşkun, Muharrem ayı iftarına katıldı

48 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Alevi Kültür Derneği Osmaniye şubesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftarına katıldı.

Vali Coşkun, Muharrem ayı iftarına katıldı, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Alevi Kültür Derneği Osmaniye şubesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftarına katıldı.


Osmaniye Cem ve Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte, yapılan iftar duasının ardından oruçlar açıldı.


İftara katılan Vali Coşkun ve Belediye Başkan Kadir Kara, dernek başkanı Bektaş Yıldırım ve dernek üyeleriyle sohbet etti.


Muharrem ayı iftarında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Bizi sofranızda misafir ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mübarek günlerde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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