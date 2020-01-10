Vali Coşkun'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde CGC'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Coşkun'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde CGC'ye ziyaret - Son Dakika

Vali Coşkun'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde CGC'ye ziyaret

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.

Vali Coşkun'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde CGC'ye ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.


Vali Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Basın mensuplarının mesai gözetmeksizin görevlerini icra ettiğini belirten Coşkun, "Tarafsız, özgür, ilkeli basın demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu noktada basınımıza büyük görevler düşüyor. Hem toplumumuzun bilinçlendirilmesi hem kamuoyu oluşturulması adına çok önemli görev yapıyorlar. Kentimiz de bugüne kadar ortak noktamız Osmaniye olmak üzere her konudaki çalışmalarımıza basının verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

CGC Başkanı Ali Cihangir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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