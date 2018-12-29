Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun, Okul İnşaatlarını Denetledi

Vali Coşkun, Okul İnşaatlarını Denetledi

31 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, Okul İnşaatlarını Denetledi, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'ten inşaat hakkında bilgi aldı. Coşkun, inşaat incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 32 derslikli yapılan okulun, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açılacağını belirtti.


Okulun tamamlanmasının ardından öğrencilerin yeni ve güzel bir binada eğitimlerine devam edeceğini kaydeden Coşkun, çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için çalışıldığını dile getirdi.


Ziyaretinde inşaatta çalışan işçilerle sohbet eden Coşkun, daha sonra Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı salonda inceleme ve denetlemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:11 Kaynak: AA

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