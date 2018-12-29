Vali Coşkun, Okul İnşaatlarını Denetledi

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik
'ten inşaat hakkında bilgi aldı. Coşkun, inşaat incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 32 derslikli yapılan okulun, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde açılacağını belirtti.
Okulun tamamlanmasının ardından öğrencilerin yeni ve güzel bir binada eğitimlerine devam edeceğini kaydeden Coşkun, çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için çalışıldığını dile getirdi.
Ziyaretinde inşaatta çalışan işçilerle sohbet eden Coşkun, daha sonra Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı salonda inceleme ve denetlemede bulundu.