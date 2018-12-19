Vali Coşkun Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor
1 saat önce
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkezde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, merkezde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi
ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Vali Coşkun, ziyaretlerinde okul müdürlerinden öğrenci ve öğretmen sayısı, okulların ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Okullarda öğretmenlerle de bir araya gelen Coşkun, eğitimde daha ileri noktalara gelmesinde öğretmenlerin fikir ve görüşlerinin önemli olduğunu belirtti.
Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul aile birliklerinin okulların önemli paydaşları olduğunu ifade eden Coşkun, "Eğer bu paydaşlar arasında iletişim güçlüyse eğitimde akademik başarı daha ileri saflara taşınıyor. Elbette her şey akademik başarıdan ibaret değildir. Evlatlarımızın öncelikle devletine milletine bağlı, iyi birer insan olarak yetişmesi gerekiyor. Öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlık ve özveriyle çocuklarımızın yetiştirilmesi için çalışıyor. Onlara emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Coşkun, ziyarette öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi, sınıfları ziyaret ederek, beden eğitimi dersindeki öğrencilerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:09 Kaynak: AA
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