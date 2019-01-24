Vali Coşkun'un Kurum Ziyaretleri Sürüyor

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.





Coşkun, ziyaretinde kurum müdürü Hamit Coşkun'dan hizmet binası hakkında bilgi aldı.





Yeni binanın hayırlı olmasını dileyen Vali Coşkun, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün görev alanı itibariyle daha geniş bir binaya ihtiyaç vardı. Hizmet binamız tamamlandı ve İl Müdürlüğümüz yeni binasında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da hizmet binasının Osmaniye'nin eski konaklarının görünümünde inşa edildiğini belirtti.





Binanın dış cephesinin geleneksel, içinin ise modern mimari özelliklerini taşıdığını ifade eden Coşkun, "Binamızda tüm hizmet birimlerimizin yanı sıra çocuk etkinlik odası, oyunla terapi odası, kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, toplantı salonları, komisyon odaları ve binamızın bahçesinde çocuklarımız için oyun alanı, vatandaşlarımız için de kameriyeler yer alıyor." diye konuştu.

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