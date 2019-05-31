Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun'un mahalle toplantıları devam ediyor
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Vali Coşkun'un mahalle toplantıları devam ediyor

1 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Esenevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Coşkun'un mahalle toplantıları devam ediyor, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Esenevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, huzur toplantılarının kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Toplantılarda emniyet personelinin halkı hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve silah atma konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:27 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Faruk Coşkun, Celalettin Cerrah, Huzur, Güncel
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