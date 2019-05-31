Vali Coşkun'un mahalle toplantıları devam ediyor

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, "Huzur
Toplantıları" kapsamında Esenevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen toplantıda, huzur toplantılarının kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.
Toplantılarda emniyet personelinin halkı hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve silah atma konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.
Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın
Albak ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya da katıldı.