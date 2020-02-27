Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor

7 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ziyaretlerini sürdürüyor.


Vali Coşkun, kent merkezinde şehit Polis Memuru Recep Türkmen, şehit Hava Er Onur Kurt ve şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz'ün ailelerini ziyaret etti.


Coşkun, ziyarette şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek onlarla sohbet etti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Coşkun, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız, gönlümüz onlara daima açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlkay Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:57:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]