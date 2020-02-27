Vali Coşkun'un şehit ailelerine ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ziyaretlerini sürdürüyor.



Vali Coşkun, kent merkezinde şehit Polis Memuru Recep Türkmen, şehit Hava Er Onur Kurt ve şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz'ün ailelerini ziyaret etti.



Coşkun, ziyarette şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek onlarla sohbet etti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Coşkun, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız, gönlümüz onlara daima açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlkay Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.