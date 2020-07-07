Vali Çuhadar, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını inceledi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yapım çalışmaları devam eden 12 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'la birlikte inşaat alanını gezen Vali Mahmut Çuhadar, devam eden çalışmalar ve proje ile ilgili bilgiler aldı.



112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte Adıyaman'daki ambulans, asayiş, yangın, AFAD ve tüm acil yardım numaraları tek bir merkez altında birleştirilerek acil çağrılar bu merkezden karşılanacak. - ADIYAMAN