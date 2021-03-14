Vali Çuhadar, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı Korona Virüs salgını gölgesinde kutladıklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladığını ifade etti.

Vali Çuhadar, "Öncelikle Korona Virüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları olan, salgına karşı canını hiçe sayarak, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren, insanlık için gece gündüz demeden çalışan değerli hekimlerimize ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımıza üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretlerinden dolayı minnet duygularımı ifade ediyorum. Bir doktor babası olarak sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede yavrularından ve ailelerinden aylarca ayrı yaşamak zorunda kalarak önce insan diyerek nasıl canla başla mücadele ettiklerini yakından şahidi oldum. Vatandaşın canını kendi canından üstün tutan değerli kahramanlarımızın bu özverili çalışmaları ve emekleri aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, sorunları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli sağlık çalışanlarımızın gayret ve fedakarlıklarıyla inşallah yakın bir zamanda geride bırakacak ve hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, salgın dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN