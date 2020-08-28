Vali Çuhadar AK Parti heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Çuhadar AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yönetimiyle bir araya gelerek, kentteki yatırımlar için fikir alışverişinde bulundu.

Vali Çuhadar AK Parti heyetiyle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yönetimiyle bir araya gelerek, kentteki yatırımlar için fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Birsen Deniz ve İl Yönetiminin de yer aldığı ziyarette, Vali Mahmut Çuhadar ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin Adıyaman için yatırımları konuştu.

Adıyaman'ın daha da gelişmesi için siyasi partiler başta olmak üzere her kesim ile yakın bir diyalog içerisinde çalışacaklarını vurgulayan Vali Çuhadar, "Elbette ki, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlar, valilik, belediyeler, mahalli idareler, devletin vatandaşımıza hizmet götüren araçlarıdır. Siyasetle, idareyi birbirinden ayrı düşünemeyiz. Şehrin tüm dinamikleri birlikte hareket edildiği taktirde vatandaşa sunulan hizmetler daha verimli olur. Dolayısıyla siyasetle kamu yönetimi her daim istişare içerisinde olmalıdır. Çünkü Adıyamanlı vatandaşımız hizmetin en iyisine, en kalitelisine layıktır. Bu liyakate mazhar olmak en büyük dileğimizdir. İnşallah görev süremiz içerisinde Adıyaman'ımıza bu vizyonla hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. İlimizi tarım, turizm, sanayi şeklinde üç ana başlıkta değerlendirmesi son derece önemlidir. Ben buna kısaca 2T 1S diyorum. Adıyaman'ın kalkınmasının reçetesi tarım, turizm ve sanayidir. Ekonomik kalkınmada tarım ve sanayi birbirini tamamlayan unsurlardır. Gelişmiş bölgelere baktığımız zaman tarımsal faaliyetlerin sanayiden bağımsız olmadığını görebiliriz. Turizm ise tek başına değerlendirilecek bir alan. Adıyaman tüm dinamiklerini bu noktada harekete geçirmemiz gerekiyor. Turizm, çok az yatırımla çok fazla gelir elde edilen bir alan. İnşallah önümüzdeki süreçte turizme daha fazla önem vereceğiz. Adıyaman'ı ulusal ölçekte nasıl tanıtımını daha iyi yapabiliriz, yerli-yabancı turisti ilimize nasıl çekebiliriz, bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız" dedi.

Daha sonra konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Adıyaman'ımızda 2002'den bu yana her bir vatandaşımızın hayatına dokunan devasa eserler ve hizmetlerle bugünlere kadar geldik. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attık. Adıyaman Üniversitesi, eğitim ve araştırma hastanesi, Nissibi Köprüsü, havalimanı gibi birçok dev eseri milletimizin hizmetine sunduk Bizim siyasi anlayışımız hizmet siyasetidir. Son 18 yılda hizmette istikrarı yakalayan Adıyaman'ımız neredeyse her gün yeni projelerin açıklandığı ya da tamamlanarak hayata geçirilen projelere ev sahipliği yapan bir il konumundadır. Yakın zamanda hizmete açılan Altınşehir Köprülü Kavşak projesi, hemen ilerisinde millet bahçesinde çalışmaların başlayacak olması, geçtiğimiz gün ihalesi sonuçlanan 300 yataklı kadın, doğum ve çocuk Hastanesi bunun en bariz örnekleridir. Elbette bu başarılar iddia, uyum, gayret, azim ve ortak akılla mümkün olabiliyor. İnşallah valimizle de bu ilkeler çerçevesinde buluşarak yükselen bir Adıyaman için birbirimize omuz vereceğiz. Yine iş dünyamızı yakından ilgilendiren teşvik yasasında Adıyaman'ın 6'ncı bölgeye alınmasıyla birlikte hepimizin odaklanması gereken nokta müteşebbislerimizi ilimize çekmektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çuhadar AK Parti heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika

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