Vali Çuhadar badem hasadına katıldı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta ilçesi Tuğlu köyünde yapılan badem hasadına katıldı.

72 bin dekara ulaşan ekili alanı ile Türkiye'de ilk sıralarda yer alarak badem üretimini ger geçen gün artıran Adıyaman'da badem hasadı başladı. Badem kentin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayor. Badem hasadı nedeniyle Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünde tören düzenlendi. Programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Badem Üreticileri Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve çiftçiler katıldı.

Son on yıldır dikimine başlanarak hızla yaygınlaşan badem üretimi, Adıyaman'daki geleneksel tarım algısını değiştirmenin yanı sıra kent ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Pazar sorunu olmayan bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor. Çiftçiler tarafından badem ağaçlarının altına serilen brandaların üstüne silkeleme makinesiyle bademler dökülüyor.

Kahta ilçesine bağlı Tuğlu Köyündeki badem hasadına katılan Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, örnek bir bahçeye giderek, çiftçilerle birlikte badem hasadına katıldı.

Badem hasadı ile ilgili açıklamalardan bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Kahta ilçemize bağlı Tuğlu köyünde Adıyaman'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan badem hasadını başlatmış bulunuyoruz. Adıyaman il genelinde toplam 72 bin dekar arazide badem ekili bunu en kısa zamanda 100 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene badem hasadının başlamasıyla birlikte 13 Bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Bu ileriki yıllarda çok daha artacak ve badem üretiminde Türkiye'de en önemli üreticilerden biri olacağız. Buna ilişkin sanayi tesislerinin de kurulması için birçok çalışma yürütüyoruz. İnşallah badem konusunda çiftçilerimizi destekleyeceğimiz projelerimizde devam edecektir" dedi. - ADIYAMAN