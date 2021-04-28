Vali Çuhadar, Besni'de okul inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Ailesi tarafından Besni ilçe merkezinde yaptırılan Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi inşaatlarını inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, Besni'ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu'nun kendi adını taşıyan 16 derslikli Fen Lisesi inşaatı ile eşi Aysel Erdemoğlu adına yaptırılan 24 derslikli Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yapımı devam eden her iki okulun inşaatlarının son durumu hakkında Besni Kaymakamı Nazlı Demir'den bilgi aldı.

Eğitime yaptığı katkılardan dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçemize yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde ve Besni'de lokomotif görevi gören ve gençlerimizin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu'na teşekkür ediyor, bu tür hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. İnşaatı devam eden ve 16 derslikli olarak projelendirilen Fen lisemiz önümüzdeki Eylül ayında inşallah hizmete sunulacaktır. Bu okulumuzun hizmete sunulmasıyla birlikte Besni ilçemizde evlatlarımıza bir ilim ve irfan yuvası daha kazandırmış olacağız. Rabbim, Ali Erdemoğlu gibi hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Valilik olarak kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN