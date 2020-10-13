Vali Çuhadar, Besni ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunları yerinde tespit edip çözüm yolları bulmak amacıyla bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Besni ilçesini ziyaret etti.

Besni ilçe ziyaretinden Vali Mahmut Çuhadar'a İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile Çevre ve Şehircilik Müdürü Kadir Kandemir eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar'ı Kaymakamlık binası girişinde Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında Kaymakam Nazlı Demir'den brifing alan Vali Çuhadar, ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet kaymakamlık ziyareti sonrası Besni Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, belediyenin şeref defterini imzalayıp, belediyenin Besni ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre'den bilgi aldı.

Belediye ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, ilçede vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri ile ilgili Besni ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaparak, insanların hayatını kolaylaştıracak uygulama ve çalışmalara ağırlık verilerek, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yerine getirilmesini istedi.

Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçe merkezi ve kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları ile halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Besni Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi inşaatını da gezen Vali Çuhadar, her iki yapının son durumu hakkında bilgi aldı.

Buradan Besni Devlet Hastanesine geçerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, yatan hastaları ziyaret ederek, ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında sağlık grup başkanından bilgi aldı.

Vali Çuhadar, daha sonra Besni Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından yaptırılan cami inşaatını inceledikten sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. - ADIYAMAN