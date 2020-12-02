Vali Çuhadar, Çelikhan ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çuhadar, Çelikhan ilçesini ziyaret etti
02.12.2020 12:59
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan ilçesini ziyaret ederek incelemelere bulundu.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan ilçesini ziyaret ederek incelemelere bulundu.
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar tarafından karşılanan Vali Çuhadar, kaymakamlık binasına geçerek burada ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Uçar'dan bilgiler alan Vali Çuhadar, aynı zamanda yapımı devam eden yatırımları da inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çuhadar, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN
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