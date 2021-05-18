Vali Çuhadar'dan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve yüce milletin bağımsızlığı için Samsun'da istiklal meşalesini ateşlediği tarihin 102. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Çuhadar, açıklamada "Zaferlerle dolu olan şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, yolumuzu aydınlatan, milletimizin maküs talihini değiştiren tarihi bir adım ve stratejik bir girişimdir. 19 Mayıs, tarihinde hiçbir esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı, Cumhuriyetimizin kuruluş müjdesi ve milletimizin istiklalinin umut ışığı olmuştur. Milli mücadelemizin işaret fişeği olan bu anlamlı günün, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına ve yeniden şekillenen dünyada, al bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracaklarına gönülden inanıyorum. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde büyük bir coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını, geçen yıl olduğu gibi bu yılda maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle kutlamamanın burukluğunu yaşasak da coşkumuz, kıvancımız ve heyecanımız hiç eksilmeyecektir. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi dileklerimle kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN