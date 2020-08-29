Vali Çuhadar'dan yatırımcı bölge müdürlüklerine ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfa'ya giden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yatırımcı bölge müdürlüklerini ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz'den GAP idaresinin Adıyaman'da desteklediği projeler ve yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Buradan Orman Bölge Müdürlüğüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek ve Bölge Müdür Yardımcıları karşıladı.

Vali Mahmut Çuhadar, Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek'ten Adıyaman'daki orman varlığı, ORKÖY faaliyetleri, il genelinde yürütülen ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları ile önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çuhadar, Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan'dan kurumun Adıyaman'a yönelik faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğüne geçen Vali Çuhadar, Bölge Müdürü Aytaç Onkun'dan kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Şanlıurfa ilindeki temasları kapsamında son olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'ı kurum girişinde Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı karşıladı.

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Vali Mahmut Çuhadar'a tarih ve kültür şehri Adıyaman'daki kültür varlıkları ile ilgili yürütülen projeler, restorasyon çalışmaları ve vakıf eserlerinin korunması ve ayağa kaldırılması amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölge Müdürü Palalı ayrıca, Adıyaman Merkezde bulunan çarşı ve Musalla Caminin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları ihalesinin de 18 Eylül'de yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN