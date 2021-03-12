Vali Çuhadar, CoronaVac aşının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara aşı olmaları noktasında çağrıda bulundu.

Çuhadar, "Daha sağlıklı ve daha güzel yarınlar için sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları büyük önem arz etmektedir. Salgınla mücadelede 1 yıldır gecesini gündüzüne katarak, büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.