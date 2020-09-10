Vali Çuhadar, İşkur'dan brifing aldı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşkur İl Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve kurum çalışanları karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya'dan kuruma kayıtlı aktif işsiz sayıları, 2020 yılında İşkur'a kayıtlı işsizlerin istihdam durumları, iş ve meslek danışmanlığı, İşkur tarafından yürütülen hizmetler, aktif işgücü piyasası programları, işsizlik sigortası uygulaması ve İŞKUR tarafından 2020 yılında uygulanan ve 2021 yılında da yürütülecek olan TYP projeleri ile diğer faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Brifing sonrası Vali Mahmut Çuhadar, kuruma ait birimleri gezerek personel tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN