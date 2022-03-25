Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti

25.03.2022 12:13
Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korutata, bugün sabah saatlerinde Kahta'da-Diyarbakır Yolu'nda meydana kazada yaralanan ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 7 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korutata, bugün sabah saatlerinde Kahta'da- Diyarbakır Yolu'nda meydana kazada yaralanan ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 7 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Kazadan hemen sonra Kahta'ya gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile beraber hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. M. Emin Parlak'tan yaralılar ilgili bilgi aldı. Yaralılara yapılan müdahalelerin ardından yaralı Hacer Okay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hekimlerin gözetiminde tedavileri devam eden yaralılara yakından ilgilenen Vali Çuhadar ve Kaymakam Korkutata geçmiş olsun dileklerinden sonra hastaneden ayrıldı. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti

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Mahmut Çuhadar, Diyarbakır, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Çuhadar, kazada yaralanan öğretmenleri ziyaret etti - Son Dakika


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