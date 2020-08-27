Vali Çuhadar köy muhtarlarıyla dinledi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, merkeze bağlı köy muhtarlarının şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bazı kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda muhtarların köylerinde karşılaştıkları sıkıntı ve talepleri dinleyen Vali Mahmut Çuhadar, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gürkan Türk, kırsal kesimdeki güvenlik başta olmak üzere genel asayiş uygulamalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve devletin bir bütün olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, "Siz muhtarlarımız devletin en uç noktadaki kılcal damarlarısınız. Bizim aldığımız kararları halka anlatan, halkın da dertlerini ve sıkıntılarını bize aktaran birimlersiniz. Halkın seçtiği, teveccüh gösterdiği bu itibarla da bizim nezdimizde kıymetli birer devlet görevlilerisiniz. Yoğunluk nedeniyle bazı muhtarlarımızla görüşememiş olabiliriz, herkesle görüşüp herkesin sorunları ve taleplerini dinleyeceğiz. Gerek benim gerekse de valiliğimize bağlı birimlerin kurum amirleri tarafından sorunlarınız küçük, büyük demeden dinlenecek, değerlendirilecek ve yasal zeminde çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte de gerek şahsım gerekse de çalışma arkadaşlarım köylerinizi ziyaret etmek suretiyle taleplerinizi sorunlarınızı köylerinizde yerinde dinleyeceğiz" diye konuştu.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not aldırarak, sıkıntıların inceleyeceklerini ve imkanların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını söyledi. - ADIYAMAN