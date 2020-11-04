Vali Çuhadar, Tutlu kadınların yaptığı ürünleri inceledi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tut Halk Eğitim Merkezinde kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile birlikte Tut Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Muhammed Tugay ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, kursiyer kadınlar ile sohbet ederek, yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezinin kursları ve kadınların yaptıkları ürünleri çok beğenen Vali Çuhadar, ilgilileri tebrik etti. Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınların istihdamına yönelik 36 kursiyerin yer aldığı 2'si ahşap, 1'i de ahşap boyama üzerine 3 kursun bulunduğu öğrenildi. Bu kurslarda çalışan kadınların, İş-Kur protokolü ile günlük yevmiye alarak aile ekonomilerine katkı sağladığı ifade edildi. - ADIYAMAN