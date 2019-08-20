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Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyaretleri

1 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru'yu ziyaret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ziyaretleri, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru'yu ziyaret etti.
Vali Orhan ziyaretinde, Yılmaz Gruda'nın yazdığı, yönetmenliğini Alpay Ulusoyun'un yaptığı 3 Ekim'de prömiyer yapacak olan "Kasetçi" adlı oyunun provalarını izledi.
Daha sonra oyun ekibinden Vali Toprak, yeni tiyatro sezonu öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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