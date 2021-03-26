Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'den Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Vali Epcim, 20 Mart'ta yapılan kongreyle göreve gelen başkan Murat Okutmuş ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Basının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlamında önemli görevler yürüttüğünü belirten Epcim, bu açıdan Bayburt'taki basını önemli bir yardımcı olarak gördüklerini söyledi.

Bayburt'un Türkiye'nin en küçük ili olması dolayısıyla kentteki gazetecilerin haber üretim noktasında zorluk yaşadığına değinen Epcim, "Pandemi sürecinin verdiği bir takım zorluklar nedeniyle bir araya gelmekte zorluklar yaşayabiliyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya gelebiliriz. Sizlere kapımız her zaman açık. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Önceki cemiyet başkanımız Yaşar Yıldız'a da bugüne kadar verdiği emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Murat Okutmuş da cemiyet olarak planladıkları çalışmalara ilişkin Vali Epcim'e bilgi sundu, ziyareti dolayısıyla da teşekkür etti.