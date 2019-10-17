Vali Cüneyt Epcim Demirözü ve Gökçedere'de incelemede bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kamu yatırımlarını yerinde görmek için Demirözü İlçesi ve Gökçedere Beldesi'nde incelemelerde bulundu.



Kamu yatırımlarına ilişkin çalışmaları yerinde görmek ve sorunları tespit etmek üzere ziyaretler gerçekleştiren Vali Epcim Demirözü İlçesi ve Gökçedere Beldesi'nde bir dizi incelemede bulundu. İncelemelerine Demirözü'nden başlayan Vali Epcim, ilçeye gelişinde Kaymakam Ömer Coşkun ile kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılandı. Vali Epcim, Kaymakam Coşkun ile makamında gerçekleştirdiği bire bir görüşmede ilçede sürdürülen yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Ziyareti kapsamında ilçe esnafını ziyaret eden Vali Epcim vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.



Vali Epcim, Demirözü'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Gökçedere Beldesi'ne hareket etti. Beldede ilk olarak Ferahşat Bey Camii'yi ziyaret eden Vali Epcim, Akkoyunlular döneminden kalma tarihi yapının yanı sıra bitişikteki medrese, kabristan ile hamam kalıntılarını dolaştı. Kendisine eşlik eden Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'dan bilgi alan Vali Epcim, beş yüz yıllık tarihi yapının kurtarılması için gerekli adımların atılacağını bildirdi. Vali Epcim daha sonra Belediye Başkanı Yavuz Bakır'ı makamında ziyaret etti. Beldede büyük çoğunluğu vakıf arazisi üzerine imar edilmiş yapılar nedeniyle yaşanan problemleri dinleyen Vali Epcim, taraflarla çözüm önerileri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, Gökçedere Beldesi'ndeki incelemelerini sağlık ocağı inşaatı ziyaretiyle sonlandırdı.



Vali Cüneyt Epcim'e incelemeleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti. - BAYBURT