Vali Cüneyt Epcim'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim'den 10 Kasım mesajı

10.11.2020 08:47
Vali Cüneyt Epcim'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Epcim mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mücadelemizin başkahramanı, askeri ve siyasi dehasıyla eşsiz bir devlet adamı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde derin saygılarımla anıyor, rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum.

Medeniyetler tarihi boyunca pek çok devlet adamı tarih sahnesinde yer almış fakat pek azı kendisini tüm varlığıyla milleti yolunda hizmete adamıştır. Aziz Milletimizin var olduğu günden bu yana verdiği mücadelelerde, elde ettiği başarılarda millet olma bilincinin yanı sıra yetiştirdiği büyük devlet adamlarının büyük önemi vardır. Bu açıdan Gazi Mustafa Kemal, eşsiz askeri dehası, keskin siyasi öngörüsü, hürriyet ve bağımsızlığa düşkünlüğünün yanı sıra milletine olan sevgisi ile de mümtaz bir şahsiyettir. Gazi Mustafa Kemal, yalnızca bizlerin övünç kaynağı bir devlet adamı değil dünya milletlerine de ilham kaynağı olan büyük bir fikir adamıdır. Bu yönüyle 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günde onun fikirleriyle gösterdiği hedefe emin adımlarla ilerleyerek, kendisinden aldığımız bu kutsal emaneti milletimizle birlikte geleceğe taşıyacağız.

Bu düşüncelerle; milletinin yücelmesi için eşsiz mücadelelere öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde en derin saygı ve şükranlarımı ifade ediyorum." - BAYBURT

Vali Cüneyt Epcim'den 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Cüneyt Epcim'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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