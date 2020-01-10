Vali Cüneyt Epcim'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Cüneyt Epcim'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

7 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak İdareciler Günü dolayı bir mesaj yayımladı.

Vali Cüneyt Epcim'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak İdareciler Günü dolayı bir mesaj yayımladı.


Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne varlığını muhafaza eden Türk Milleti, teşkilatlanma becerisini bilge devlet adamları ve akla dayalı yönetim ilkeleriyle bir araya getirerek uyruğu altındaki toplumların huzur, güvenlik ve refahını devrinin en çağdaş ve modern yönetim biçimleriyle sağlamıştır. Esareti asla kabul etmeyen, bağımsızlık ve özgürlüğüne düşkünlüğü ile bilinen ali karakterli milletimiz karakterine uygun olarak kurduğu her devlette ülküsünü bayraklaştırıp, geleceğine yön veren mümtaz şahsiyetleri de bağrında yetiştirmiştir. Milletimiz, geçmişten bugüne harp sahalarında, diplomasi süreçlerinde, yönetim ve idare konularında karşılaştığı türlü zorlukları sinesinde yetiştirdiği bu mümtaz şahsiyetler önderliğinde aşmasını bilerek medeniyet yolculuğuna devam etmektedir. Türk Milleti'nin bu süreçler neticesinde elde ettiği başarılarda ilkelerinden ödün vermeyen yapısı kadar önemli olan bir diğer etken onu yönlendiren ve yol gösteren idarecileridir. Geçmişten bu güne Devletimizin yönetim kademelerinde görev yapan idarecilerimiz, devleti ve hükumeti, bu bağlamda devletin varlığı, birliği, gücü ve otoritesinin yanı sıra, vatandaşlara uzanan şefkat elini de temsil etmekte, sevgi, sadakat ve güven bağlarını da güçlendirmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimini; huzur, refah, güven içerisinde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlama bilinciyle devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak ülkesinin hedef ve idealleri doğrultusunda topluma öncülük eden idarecilerimiz bu anlamda tarihi bir misyonu da yerine getirmektedirler.


Geçmişten aldığı bu emanetin bilincinde olarak ülkemizin her noktasında bu meşakkatli yolculuğu milleti için fedakarca sürdüren Mülki İdare Amirlerimiz başta olmak üzer tüm yöneticilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü bu vesileyle kutluyor, tüm meslektaşlarımıza başarılarla dolu yarınlar temenni ediyorum." - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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