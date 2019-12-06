Son Dakika Haberleri: Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.


Kurum personelinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Epcim, birimleri dolaştı. Vali Epcim daha sonra Şube Müdürü Mustafa Koray Torun ile Etüd ve Plan Başmühendisliği birim sorumlusu Bülent Kaya ile bir araya geldi.


Burada Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi ile yapımı devam eden baraj, gölet ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Torun'dan brifing alan Vali Epcim, bilgi alışverişinde bulundu. - BAYBURT

Devlet Su İşleri, Cüneyt Epcim, Bayburt, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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