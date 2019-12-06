Vali Cüneyt Epcim DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.



Kurum personelinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Epcim, birimleri dolaştı. Vali Epcim daha sonra Şube Müdürü Mustafa Koray Torun ile Etüd ve Plan Başmühendisliği birim sorumlusu Bülent Kaya ile bir araya geldi.



Burada Çoruh Nehri Şehir Geçiş Projesi ile yapımı devam eden baraj, gölet ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Torun'dan brifing alan Vali Epcim, bilgi alışverişinde bulundu. - BAYBURT