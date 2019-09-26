Vali Cüneyt Epcim, Kitre köyünde incelemelerde bulundu
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Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülmekte olan merkeze bağlı Kitre köyünde, köy içi bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülmekte olan merkeze bağlı Kitre köyünde, köy içi bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Epcim, kendisine eşlik eden İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten çalışmalar hakkında bilgiler.
Köyde yapılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Vali Epcim, Daha sonra köyü sakinleriyle bir araya geldi.
Vali Epcim, vatandaşların çeşitli konularda talepleri dinleyerek köy muhtarı Kurban Özyıldırım'dan bilgiler aldı. - BAYBURT
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