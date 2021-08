Vali Cüneyt Epcim, medrese alimlerini ağırladı - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinden Bayburt'a gelen medrese hocaları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Din Görevlileri Birliği Derneği, Medrese Alimleri Vakfı ile Trabzon Kuran Kursları Dernekleri Federasyonu öncülüğünde hayata geçirilen projenin Bayburt ayağında birliktelik vurgusu yapıldı.

Vali Epcim, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada Bayburt'a gelen medrese hocalarını saygı ve sevgiyle selamladığını ifade etti. Yaklaşık iki yıldır görev yaptığı Bayburt'un manevi iklimi yaşayan ve yaşatan bir yer olduğunu kaydeden Vali Epcim, bu manada Anadolu irfanının en güçlü yaşatıldığı şehirlerden de bir tanesi olduğuna işaret etti.

Çok sayıda alim ve medrese hocası yetiştirmiş bir memlekette olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekleyen Vali Epcim, "Bu irfan geleneğini ve tasavvufi geleneği de çok güçlü yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönem alimleri ve mutasavvıfları arasında da çok önemli isimleri çıkartmış bir memlekette Vali olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Zaten sizler bu kimseleri biliyor ve onların yolundan gidiyorsunuz." dedi.

Kardeşlik Köprüsü Projesini çok önemli ve anlamlı bulduğunu aktaran Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde bu ve benzer çalışmaların başarılı şekilde uygulandığını söyledi. Vali Epcim, bu doğrultuda birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine yönelik önemli sonuçlar elde ettiğine dikkat çekerek, "Güneydoğu tarihinin en zor günlerinde o bölgede hizmet eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, memleketimiz çok zor günler yaşadı. Fakat özellikle bölgedeki sizler gibi değerli insanların önemli katkıları oldu. Sürece verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz noktada şu anda terörle mücadeleye yönelik ulusal birlikteliğimizin en önemli adımları atılıyor. Bu sürece verdiğiniz destek için de devletimiz ve milletimiz adına medrese alimlerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bölgede hayata geçirilmeye çalışılan yıkım planlarının altını çizen Vali Epcim, el birliğiyle bu planların da boşa çıkarılacağına vurgu yaptı.

Vali Epcim şöyle devam etti: "Güneydoğuyu çok iyi bilen bir insanım. Bu manada güneydoğu insanının devletine ne kadar çok sahip çıktığını her ortamda her yerde söylüyoruz. Özdeki misafirperverliğin, irfanın, hikmetin ne kadar güçlü bir şekilde yaşandığını müşahede ettik. Bunu da bu topraklarda anlatmaya çalışıyoruz. Bu manada sizlerin verdiği desteği her zaman çok önemli gördüğümüzü, devletimiz adına da medrese alimlerimize çok teşekkür ettiğimizi, terörle mücadele ve ulusal bütünleşmemizi pekiştirme çabalarımıza verilen destek dolayısıyla hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız adına sizleri Bayburt'ta karşılamış olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Kur'an-i bir ifade ile sadıklarla birlikte olduğumuz için de ayrı çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çalışmalarınızın hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum."

Vali Cüneyt Epcim'in konuşması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezzak Ateş, MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, DİN-BİR-DER Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım ile eski Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nasrullah Hacı Müftüoğlu düşüncülerini paylaştı.

