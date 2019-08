Vali Cüneyt Epcim: "Ortak akılla Bayburt'a güzel hizmetler sağlayacağız"

Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci eşliğinde Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Başkan Pekmezci ve meclis üyeleriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Epcim, yeni görevi dolayısıyla kendisine iletilen başarı dileklerine teşekkür etti.



Vali Epcim, ziyarette merkez ve köyleriyle birlikte Bayburt'un yaşam standartlarını yükseltme gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yaptı. Belediyeciliğin kısıtlı kaynaklarla vatandaşlara hizmet etmek gibi zor bir görev olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, "Şu an itibariyle kaynakları çok etkin bir şekilde kullanmamız önem arz etmekte. Sayın Başkanımızın geçmişte belediyecilik ve kültür müdürlüğü deneyimleri var. Sizlerin farklı mesleki birikimleri ve tecrübeleri var. Buradan hareketle ve ortak akılla vatandaşlarımızın beklentisi olan güzel hizmetler sağlayacağız." dedi.



Vali Epcim, bir haftalık görev süresinin ardından Bayburt hakkında olumlu izlenimler edindiğini kaydetti. Bayburt'u bakımlı bulduğunu da dile getiren Vali Epcim, "Bayburt, tarihi ve kültürüyle var olması kültürel ve tarihi korumacılığın merkezi olması gereken bir şehir. Şehrin değişik mekanlarında elliye yakın tescilli kültürel varlığı olan bir şehrimiz var. Bunları Sayın Başkanımızla istişare edip ziyaret edeceğiz. Hizmet bir süreçtir. Bütün işler bir iki yılda yapılamaz. Fakat her şehrin bir yol haritası, bir stratejik planı olur. O plan doğrultusunda şehre doğruları yapmak lazım. Hepimiz için söylüyorum; gelecekte 'Bu karar hangi belediye meclisinden çıktı.' uygulamalarından Allah bizleri uzak tutsun. Bizleri güzel hizmetlere vesile kılsın. Şehrin geleceğine güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin." diye konuştu.



Geçmişte belediyecilik deneyimi olduğunu anımsatan Vali Epcim şöyle devam etti: "Şehrin genel görüntüsüne aykırı olağanüstü yapıların şehre bir değer kattığını düşünmüyorum. Şehrin siluetini bozan yapılardan uzak durmamız gerekir. Bu noktada sizlere güveniyoruz. Bu işlere çokça kafa yoran bir kardeşiniz olarak söylüyorum belediye meclisi şehrin geleceği açısından çok önemli vazifeler icra ediyor. Bunun farkındayım. Sizlerle birlikte Bayburt'umuza inşallah güzel hizmetler yapmak istiyoruz."



Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve Meclis Üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.



Bayburt'un gelişim süreci hakkında bilgiler aktaran Başkan Pekmezci ise kültürel dokunun korunması noktasında il statüsüne geç kavuşmanın etkileri olduğunu kaydetti. Bayburt Belediyesi olarak tarihi ve kültürel dokuyu koruma kararlığında olduklarını dile getiren Başkan Pekmezci, "Bayburt Belediyesi'nde 15 meclis üyesi var. Bugünkü yapı itibariyle 4 aylık süreç içerisinde bütün belediye meclis kararlarını oy birliği ile alırız. Bugüne kadar oy birliği olmadan alınan hiçbir kararımız olmadı. Bundan sonrada olmayacak. Biz Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi olarak güzellikleri yarınlarda birlikte paylaşmanın ve bir şeyleri birlikte ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah ümidimiz ve yarınlardan beklentilerimiz de bu doğrultudadır." açıklamasında bulundu.



Başkan Pekmezci şunları söyledi: "Özellikle valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarla olan diyalogumuzu en üst seviyede tutacağız. Zat-ı alinizin Bayburt'ta başladığınız bu yeni görevde bütün meclis üyesi arkadaşlarımız adına sizlere başarılar diliyorum. İnşallah Bayburt'ta güzel şeyler paylaşmanın mutluluğunu birlikte yakalarız. Bayburt Belediyesi olarak Bayburt'un kalkınmasına yönelik her türlü düşüncede sizlere de gerekli desteği vereceğimizden asla kuşkunuz olmasın. Tekrar bütün arkadaşlarımız adına sizlere en içten duygularla hoş geldiniz diyor, başarı dileklerimi iletiyorum." - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

