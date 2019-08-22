Son Dakika Haberleri: Vali Cüneyt Epcim: "Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz"
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Vali Cüneyt Epcim: "Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz"

24 dakika önce

Demirözü Barajı Sulama Kanalı ile Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Demirözü Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Vali Cüneyt Epcim:

Demirözü Barajı Sulama Kanalı ile Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Demirözü Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda Vali Cüneyt Epcim, "Projenin aksayan kısımlarına hızlıca müdahale etmek istiyoruz" dedi.


Toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı ile köy muhtarları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Demirözü'nün kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak Demirözü Barajı Sulama projesi ve arazi toplulaştırma çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Vali Epcim, " Bayburt'umuzda devletimizin ve hükümetimizin çok ciddi yatırımları olmuş. Bunlar içerisinde en büyük yatırımlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Demirözü Barajı. Projeyi sağlıklı bir şekilde ele almak ve projenin aksayan yönlerini ilgili taraflarla değerlendirip çözüm yollarını belirlemek üzere bir araya geldik. Projenin aksayan taraflarına hızlı bir şekilde müdahale etmek istiyoruz." dedi.


Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Epcim, katılımcılara teşekkür etti.


Vali Epcim'in konuşmasının ardından Demirözü Kaymakamı Ömer Çoşkun Demirözü Barajı Sulama Kanalı Projesi ve Arazi Toplulaştırma Çalışmaları başta olmak üzere ilçede sürdürülen yatırımlar hakkında katılımcılara brifing verdi.


Toplantı ilgili konularda yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi. - BAYBURT

Milletvekili, Cüneyt Epcim, Demirözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:53 Kaynak: İHA
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