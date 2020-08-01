Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti.

Vali Epcim, ziyaretlerine 2001 yılında Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları esnasında elim bir kaza sonucu şehit olan Şahmettin Karaman'ın ailesi ile başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve şehidin abisi Selahattin Karaman ile Esentepe Mahallesi Karanfil Sokak'taki evlerinde görüşen Vali Epcim, bayram dolayısıyla tebriklerini iletti.

Vali Epcim, Şehit Karaman hakkında bilgi alarak aile yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Karaman için evde dua edilmesinin ardından Vali Epcim, 15 Temmuz Gazisi Ferhat Çebe'yi evinde ziyaret etti. Vali Epcim, Cebe ailesinin bayramlarını kutlayarak Gazi Cebe'den sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Gazi Cebe'ye 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdiği mücadele dolayısıyla teşekkürlerini bildiren Vali Epcim, darbe girişimi sırasında şehit olanlara rahmet diledi.

Vali Epcim, ziyaretlerinin son kısmında Merkez'e bağlı Demirışık Köyü'nde ikamet eden Şehit Hüseyin Bahadır'ın ailesi ile bir araya geldi. Şehidin babası Mahmut ile annesi Selvi Bahadır'la görüşen Vali Epcim, ailenin bayramlarını tebrik etti. Vali Epcim, bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu Bahadır ailesine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Şehitler için burada dua edilmesi sonrasında Vali Epcim ziyaretini sonlandırarak köyden ayrıldı.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal ile Adalet ve Kalkınma Partisi İL Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti. - BAYBURT