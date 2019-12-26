Vali Cüneyt Epcim, STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Cüneyt Epcim, STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim, STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi

6 saat önce

Vali Cüneyt Epcim, Şehitler İlkokulu'nda oluşturulan STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Cüneyt Epcim, STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, Şehitler İlkokulu'nda oluşturulan STEM atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.


Açılışa Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen törende merkezin öğrenciler için hayırlı olmasını temenni eden Vali Epcim, sınıflarını dolaşarak ilgililerden bilgi aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimleri ile öğrendikleri bilgileri yaşam becerisine dönüştürebilmelerine yönelik kurulan STEM Atölyelerinin ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Math) kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM, öğrencilerin Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkarıp, bilgileri gerçek yaşamda uygulayabilme ve problem çözme tekniklerini geliştirme özelliklerinin öne çıkartılmasını hedefliyor. STEM sistemi ile geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygılarının ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. - BAYBURT

Abdurrahman Polattimur, Cüneyt Epcim, Arpalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:07 Kaynak: İHA
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