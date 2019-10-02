Son Dakika Haberleri: Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu
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Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu

27 dakika önce

Vali Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim'le, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, yaşlılar ve çocuklarla buluştu, System.String[]

Vali Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim'le, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı. Etkinlikte yaşlılar ve çocuklarla buluşan Vali Epcim davete katılanlara karanfil takdim etti.


Yemek sonrası yaptığı konuşmada iki kuşakla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Epcim, her fırsatta bir arada olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Vali Epcim, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu kapsamda yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini açıklayan Vali Epcim, "Ziyaret ettiğimiz evlerde yüz yaşında vatandaşlarımız var. Özel bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu ailelerimizi bugün ziyaret ettik. Yaşam içerisinde önemli olan insanların hayırlı işlerle iştigal etmesi ve kendisini hayra, iyiliğe ve güzelliğe adaması. Bizler bunun için varız. Sizler de burada hayır ve iyilik ortamında bulunuyorsunuz. Ömrünüzün bereketli olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.


Vali Epcim etkinliğe katılan çocuklara da yaşamlarında başarı dileklerini bildirdi.


Etkinlik Vali Epcim'in yaşlılar ve çocuklarla sohbet etmesinin ardından sona erdi.


Bayburt Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkan Vekili Hasan Karakum, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ile yaşlılar ve çocuklar katıldı. - BAYBURT

Dünya Çocuk Günü, Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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