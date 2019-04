Vali Dağlı, 10 Nisan Polis Gününü Kutladı

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı Polis günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Polisimiz her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir" dedi.Vali Dağlı, polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı. Dağlı, mesajında "Ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisi olan, huzur ve güven ortamının sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan, temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek anlayışıyla görev yapan emniyet teşkilatımızın, her zaman Anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan sorumluluklarını yerine getiriyor olması aziz milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. Düzce ilimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen saygıdeğer Düzce halkına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan, yüksek vazife anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev ifa eden başta Düzce'de görev yapanlar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum. Şehit polislerimizi minnet ve rahmetle anarken, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE