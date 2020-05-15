Vali Dağlı Akçakoca'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'da inşaatları devam eden vilayet konakları ve sel afetinden etkilenen köy yollarının yapımını kontrol etmek etmek için incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, ilçenin Yukarı Mahallesi'nde Vilayetler Birliği inşaatını kontrol ettikten sonra sel afetinden etkilenen köy yollarındaki çalışmaları inceleyeceğini söyledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Dağlı, "Bugün Akçakoca'daki inşaatlarımız devam ediyor. Burada iki konağımızın haziran ayının sonu gibi faaliyete geçeceğini tahmin ediyoruz. Çabamız bu yönde. Tabii Kültür Varlıkları Koruma toplanamadığı için ondan dolayı biraz gecikme oldu. Tabii bunları telafi ediyoruz diye düşünüyoruz." dedi.

Akçakoca halkına koronaviüs ile başarılı bir şekilde mücadele ettiği için teşekkür eden Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Akçakoca halkının duyarlılığı ile bunu başardık. Hafta sonları giriş çıkışları biraz kısıtladık. Sahil kenarlarını da kısıtladık. İnşallah bayramı da bu şekilde geçirirsek bayram sonuna yeni bir şekilde yeniden ferah bir şekilde Akçakoca'mız misafirlerini karşılar diye düşünüyor, temenni ve ümit ediyoruz. Burası bizim göz bebeğimiz. Özellikle Yukarı Mahalle kurulu hale gelecek. Akçakoca, Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelen misafirlerini ağırlamaya devam edecek inşallah. Bizim temennimiz bu yönde. Ben Akçakoca halkımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum."