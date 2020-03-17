Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.

Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.


Vali Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında: "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan vatanımıza sahip çıkmak için, bizlere düşen en büyük sorumluluk, Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla milletimize eşsiz bir zaferin gururunu yaşatan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna en değerli varlıklarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Çanakkale Zaferi, Zülkif Dağlı, Çanakkale, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:53:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]