Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı'dan Anlamlı Ziyaret

Vali Dağlı'dan Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş'ı ziyaret etti geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı'dan Anlamlı Ziyaret, System.String[]
DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş'ı ziyaret etti geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Düzce'de huzurevinde kalan 88 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş rahatsızlanarak Düzce Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesinde tedavi altına alındı. Kore Gazisinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen Vali Zülkif Dağlı hemen hastaneye giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve durumu hakkında bilgi aldı.

Kore Gazisinin hayali gerçekleştirilmişti

Vali Zülkif Dağlı, Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyareti sırasında huzurevi sakini Kore Gazisi Hikmet Sırdaş ile sohbeti sırasında en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söylemişti. Vali Dağlı da, Hikmet Sırdaş'ın hayalini gerçekleştirmiş, makam aracı huzurevine giderek Sırdaş'ı alıp Valiliğe getirmişti. Valinin koltuğuna oturan Hikmet Sırdaş, büyük bir heyecan yaşamıştı.

Ziyarette Vali Zülkif Dağlı'nın yanı sıra Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'da bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

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